В прошлом сезоне испанская Севилья спасла провальную кампанию. Андалусийцы стали победителями Лиги Европы, обыграв в серии пенальти Рому.

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Поработал только полгода

Это позволило Хосе Луису Мендилибару сохранить должность главного тренера. Команда получила путевку в Лигу чемпионов, хотя в Ла Лиге "нервененсе" провалились, заняв 12 место.

Впрочем, испанец недолго проработал на "Рамон Санчес Писхуан". Севилья объявила об увольнении Хосе Луиса Мендилибара. Испанец проработал с командой меньше года, ведь возглавил клуб только в марте этого года.

Кто возглавит Севилью

Новым коучем Севильи станет уругвайский специалист Диего Алонсо. В феврале тренер ушел из своей национальной сборной из-за провала на ЧМ-2022.

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До этого Алонсо никогда не работал в Европе. Его командами были уругвайские Белла Виста и Пеньяроль, парагвайские Гуарани и Олимпия, американский Интер Майами и мексиканские Пачука и Монтеррей.

С последними двумя командами Диего выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Напомним, что после восьми туров Ла Лиги Севилья имеет только две победы и занимает 14 место. В свою очередь в ЛЧ андалусийцы сыграли вничью с ПСВ и Лансом.