Барселона выставит почти всех своих игроков на трансфер. Ранее каталонцам удавалось избежать продаж.

Достойно внимания Диагноз подыграл Барселоне: главный свидетель "Дела Негрейры" получил справку о безумии

Вечные проблемы

"Сине-гранатовые" уже почти 2 года работают над оптимизацией расходов, однако нынешние 270 миллионов евро все равно не вписываются в потолок Ла Лиги. Барселоне все же удавалось последние годы уберечь от трансфера своих ведущих исполнителей, но вот больше удерживать игроков у каталонцев нет ни сил, ни возможности. Дело в том, что испанский гранд нуждается в продаже за большие деньги, а к концу текущего сезона руководство и тренерский штаб "сине-гранатовых" должны выбрать по меньшей мере одного звездного футболиста, на которого будет серьезный спрос на трансферном рынке.

Таким образом, в распоряжении заинтересованных коллективов будет практически весь состав Барселоны. В частности, "жертвой" каталонцев в прошлые трансферные окна мог стать талантливый Фрэнки де Йонг. Такую роль подхватил и вундеркинд Ансу Фати. Но вот полузащитник не захотел покидать испанский гранд, а онгер отпугал покупателей своей частотой травм, поэтому "сине-гранатовые" пока обошлись только арендой Фати до Брайтона.

Напомним. Барселона также мучается с "Делом Негрейры". Каталонцам могут угрожать серьезные наказания. В частности, испанский гранд пугают дисквалификацией из Лиги чемпионов, а также руководитель Ла Лиги не исключает варианты с понижением "сине-гранатовых" в классе.

Барселона в нынешнем сезоне