Минулого сезону іспанська Севілья врятувала провальну кампанію. Андалусійці стали переможцями Ліги Європи, обігравши в серії пенальті Рому.
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Попрацював лише півроку
Це дозволило Хосе Луїсу Менділібару зберегти посаду головного тренера. Команда отримала путівку в Лігу чемпіонів, хоча в Ла Лізі "нервьоненсе" провалились, посівши 12 місце.
Втім іспанець недовго пропрацював на "Рамон Санчес Пісхуан". Севілья оголосила про звільнення Хосе Луїса Менділібара. Іспанець пропрацював з командою менше року, адже очолив клуб лише в березні цього року.
Хто очолить Севілью
Новим коучем Севільї стане уругвайський спеціаліст Дієго Алонсо. У лютому тренер пішов зі своєї національної збірної через провал на ЧС-2022.
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До цього Алонсо ніколи не працював у Європи. Його командами були уругвайські Белла Віста та Пеньяроль, парагвайські Гуарані та Олімпія, американський Інтер Маямі та мексиканські Пачука і Монтеррей.
З останніми двома командами Дієго вигравав Лігу чемпіонів КОНКАКАФ. Нагадаємо, що після восьми турів Ла Ліги Севілья має лише дві перемоги і посідає 14 місце. У свою чергу в ЛЧ андалусійці зіграли внічию з ПСВ та Лансом.