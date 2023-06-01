Севілья – Рома 1:1 (пен. – 4:1)

Голи: Манчіні, 55 (автогол) – Дібала, 35.

У середу, 31 травня, в Будапешті відбувся перший з трьох єврофіналів УЄФА. У битві за трофей Ліги Європи-2023 зійшлись італійська Рома та іспанська Севілья, пише 24 канал.

Як це було Севілья – Рома: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи-2023

Для "нервьоненсе" це був вже сьомий фінал турніру. У минулих шести іспанський клуб незмінно перемагав, що зробило його найтитулованішою командою Кубка УЄФА / Ліги Європи.

Важкий шлях Севільї

Недарма Севілью називають "королевою Ліги Європи". До того ж, на шляху до фіналу "нервьоненсе" пройшли непростих суперників в особі ПСВ, Фенербахче, а також Манчестер Юнайтед та Ювентуса.

Правда, суперник по фіналу підопічним Менділібара дістався не простіше. Рома минулого року виграла Лігу конференцій, а тренер "вовків" Жозе Моуріньо має репутацію непереможного у фіналах єврокубків.

Магія Моуріньо

За свою кар'єру "Особливий" п'ять разів виходив у вирішальні матчі турнірів УЄФА. Всі вони залишались за командою Моуріньо – по дві Ліги чемпіонів та Кубка УЄФА/Ліги Європи. а також вже вище згадана Ліга конференцій.

На шляху до Будапешта римляни пройшли Лудогорець, ХІК, Зальцбург, Реал Сосьєдад, Феєнорд та Баєр. Фінал був важливим не тільки з точки зору боротьби за трофей.

Переможець гарантував би собі виступ у Лізі чемпіонів наступного сезону. Ані Севілья, ані Рома не змогли це зробити через чемпіонат, тому всі ставка була саме на другий за рангом єврофінал.

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Дібала виправдав трансфер

Шанси команд оцінювались як рівні, але у першому таймі Рома виглядала цікавіше. Моментів була приблизно однакова кількість, але італійці контролювали гру.

У Роми могли рахунок Спінаццола та Абрахам, але забив врешті решт Пауло Дібала. Аргентинець влітку перейшов з Ювентуса і став лідером команди. У фіналі ж форвард вдало прийняв дальній пас від Манчіні та реалізував вихід сам-на-сам.

ВІдео голу Пауло Дібала:

Правда, після цього "вовки" відійшли в оборону і віддали м'яч супернику. Севілья ж створила кілька небезпечних моментів, а Ракітіч навіть влучив у стійку перед перервою.

Ініціатива за Севільєю

У другому ж таймі "нервьоненсе" продовжили тиснути і це допомогло їм зрівняти рахунок. Якщо у першому таймі Манчіні був героєм через прекрасний асист, то тепер італієць виступив у ролі жертви.

Хесус Навас виконкував не дуже небезпечну подачу з флангу, на яку не встиг його партнер по команді. Втім на шляху м'яча опинився Джанлука, який відправив його у власні ворота.

Відео автоголу Джанлуки Манчіні:

Після цього іспанці все одно продовжили контролювати гру, хоча моменти стали з'являтись і у Роми. Тренери оновили напад, Моуріньо зняв Дібала та Абрахама на користь Вейналдума та Белотті.

Погодились на екстратайми

Саме Андреа міг виривати трофей для Роми, але трохи неточно замкнув навіс зі штрафного. Севілья ж претендувала на пенальті, який арбітр призначив за начебто фол Ібаньєза на Ламелі.

Втім VAR показав, що Роджер все ж встиг зіграти у м'яч перед контактом з Еріком, тому покарання скасували. Чим ближче було закінчення матчу, тим більше простежувалась згода команд на екстратайми.

Проте і 30 додаткових хвилин не допомогли визначити переможця. За цей час обидві команди завдали не дуже небезпечні удари, хоча у компенсований час Смоллінг все ж у поперечину влучив. Тим не менш, як і у двох минулих розіграшах Ліги Європи, фінал дійшов до серії пенальті.

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Магія Севільї триває

Врешті-решт нерви здали у оборонців Роми в серії. Манчіні та Ібаньєз вирішили бити на силу. Удар першого парирував Буну, а другий влучив у стійку. Натомість з боку Севільї не було жодного промаху.

Таким чином, Севілья всьоме в історії виграє Лігу Європи і гарантує собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Рекорд зміцнений, а "нервьоненсе" продовжують бути непереможними у фіналах цього єврокубка.

Натомість для Жозе Моуріньо це перша поразка у єврофіналах, адже раніше португалець виграв всі п'ять вирішальних матчів. Тепер "вовки" точно не зіграють в Лізі чемпіонів, а останній тур Серії А покаже, в якому з другорядних єврокубків римляни зіграють.