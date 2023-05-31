Севилья и Рома преодолели разный путь в финал Лиги Европы. Испанский клуб поначалу выступал в Лиге чемпионов, откуда вылетел в Лигу Европы. А по пути в финал обыграл Манчестер Юнайтед и Ювентус. И теперь сыграет в своем седьмом финале Кубка УЕФА / Лиги Европы в истории. Предыдущие шесть раз закончились для Севильи завоеванием трофея.

Достойно внимания Севилья и Рома сыграют в финале Лиги Европы: какие уникальные достижения могут им покориться

Рома стартовала в Лиге Европы с начала группового этапа. И поочередно одолела все раунды. Теперь сыграет в своем втором подряд финале еврокубка – в 2022 году "волки" стали первыми победителями Лиги конференций, а их тренер Жозе Моуриньо – первым наставником, которому удалось выиграть все три европейских клубных трофея.

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Финал Лиги Европы Севилья – Рома начнется в 22:00.

Победитель матча получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Ни одна из команд не получила это право через выступления во внутренних чемпионатах.

Текстовая онлайн-трансляция матча Севилья – Рома доступна на сайте 24 Канала. Матч также будут транслироваться на платформе Megogo и Volia TV. Однако там доступ к трансляции платный и требует регистрации.