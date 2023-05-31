В финале Лиги Европы-2023 сошлись итальянская Рома и испанская Севилья. Поединок в Будапеште определит победителя турнира, а также обладателя путевки в Лигу чемпионов, пишет 24 канал.

Следите с нами Севилья – Рома: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Первый тайм был за Ромой, открывшей счет усилиями Пауло Дибала. Голевой пас на аргентинца отдал защитник Джанлука Манчини. Впрочем, после перерыва итальянец стал антигероем.

В начале второго тайма Хесус Навас выполнил не очень опасную подачу, но под передачу неудачно подставился Манчини. Мяч от Джанлуки залетел в ворота Руи Патрисиу, сравняв счет.

Видео автогол Манчини:

Стоит знать. Севилья является рекордсменом Лиги Европы по количеству побед. Испанцы шесть раз торжествовали во втором по рангу еврокубке. Вместо этого Рома только раз выходила в финал, который проиграла Интеру в 1991-м.