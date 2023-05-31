В финале Лиги Европы-2023 сошлись итальянская Рома и испанская Севилья. Поединок в Будапеште определит победителя турнира, а также обладателя путевки в Лигу чемпионов, пишет 24 канал.
Следите с нами Севилья – Рома: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Лиги Европы
Первый тайм был за Ромой, открывшей счет усилиями Пауло Дибала. Голевой пас на аргентинца отдал защитник Джанлука Манчини. Впрочем, после перерыва итальянец стал антигероем.
В начале второго тайма Хесус Навас выполнил не очень опасную подачу, но под передачу неудачно подставился Манчини. Мяч от Джанлуки залетел в ворота Руи Патрисиу, сравняв счет.
Видео автогол Манчини: