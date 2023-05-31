У фіналі Ліги Європи-2023 зійшлись італійська Рома та іспанська Севілья. Поєдинок у Будапешті визначить переможця турніру, а також володаря путівки в Лігу чемпіонів, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Севілья – Рома: стартові склади та онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

Перший тайм був за Ромою, яка відкрила рахунок зусиллями Пауло Дібала. Гольовий пас на аргентинця віддав захисник Джанлука Манчіні. Втім після перерви італієць став антигероєм.

На початку другого тайму Хесус Навас виконав не дуже небезпечну подачу, але під передачу невдало підставився Манчіні. М'яч від Джанлуки залетів у ворота Руї Патрісіу, зрівнявши рахунок.

Відео автоголу Манчіні:

Варто знати. Севілья є рекордсменом Ліги Європи за кількістю перемог. Іспанці шість раз тріумфували у другому за рангом єврокубку. Натомість Рома лише раз виходила у фінал, який програла Інтеру у 1991-му.