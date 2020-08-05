"Севилья" в четверг, 6 августа, сыграет матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы". Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Севилья – Рома: прогноз

Обе команды находятся в хорошей форме. С февраля испанская "Севилья" не знает горечи поражений во всех турнирах. "Рома" в последних 8 матчах одержала 7 побед, пишет 24 канал.

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В прошлом году в розыгрыше Лиги Европы "Севилья" также столкнулась с римской командой – "Лацио". Тогда победу праздновал испанский клуб.

Единственной поражения "Севилья" испытывала от итальянского клуба еще в 2007 году в матче против "Милана" за Суперкубок УЕФА (1:3).

"Рома" не так успешно играла с представителями итальянского чемпионата. Лишь 11 побед в 34 поединках. В последних семи встречах "римляне" один раз праздновали успех в матче против "Барселоны" (3:0).

Поэтому болельщиков ждет жаркий футбольный поединок.

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" – "Рома" состоится 6 августа в 19:55

Севилья – Рома: что прогнозируют букмекеры

Специалисты Parimatch фаворитом этой встречи считают испанскую команду. На победу "Севильи" можно сделать ставку с коэффициентом 2,25, а на победу итальянской команды – 3,40. Ничейный результат оценивается в 3,35.

На то, что хозяев забьют в матче – 1,25, а "Роме" удастся огорчить голкипера соперника – 1,40.

На показатель, что "Севилья" победит и Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 3,65. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 5,20.

Букмекеры считают, что в 1/4 финала Лиги Европы выйдет представитель из Испании. Такой показатель оценили коэффициентом – 1,66. Выход "Ромы" – 2,31.

Хозяева первыми откроют счет на табло. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,70, а на то, что первым отметятся клуб из Рима – 2,15.

Специалисты считают, что в первой части встречи фанаты увидят гол от испанцев, такую ставку оценили коэффициентом 2,01. По их мнению, гости не смогут отличиться в первой 45-минутке, они оценили такую возможность коэффициентом 2,50.

Эксперты гадают, что за "Севилью" Де Йонг – 4,50. За гостей в свой актив запишет гол Джеко – 5,30.

Показатель "Тотал матча 2-3 гола" можно сделать ставку с коэффициентом 2,01.