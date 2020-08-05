"Севілья" у четвер, 6 серпня, зіграє матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти італійської "Роми". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Севілья – Рома: прогноз

Обидві команди знаходяться у хорошій формі. Із лютого іспанська "Севілья" не знає гіркоти поразок у всіх турнірах. "Рома" у останніх 8 матчах здобула 7 перемог, пише 24 канал.

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Торік у розіграші Ліги Європи "Севілья" також зіткнулась із римською командою – "Лаціо". Тоді перемогу святкував іспанський клуб.

Єдиною поразки "Севілья" зазнавала від італійського клубу ще у 2007 році у матчі проти "Мілану" за Суперкубок УЄФА (1:3).

"Рома" не так успішно грала із представниками італійського чемпіонату. Лише 11 перемог у 34 поєдинках. В останніх семи зустрічах "римляни" один раз святкували успіх у матчі проти "Барселони" (3:0).

Тож на вболівальників чекає спекотний футбольний поєдинок.

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Севілья" – "Рома" відбудеться 6 серпня о 19:55

Севілья – Рома: що прогнозують букмекери

Фахівці Parimatch фаворитом цієї зустрічі вважають іспанську команду. На перемогу "Севільї" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,25, а на звитягу італійської команди – 3,40. Нічийний результат оцінюють в 3,35.

На те, що господарів заб'ють у матчі – 1,25, а "Ромі" вдасться засмутити голкіпера суперника – 1,40.

На показник, що "Севілья" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 3,65. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 5,20.

Букмекери вважають, що в 1/4 фіналу Ліги Європи вийде представник з Іспанії. Такий показник оцінили коефіцієнтом – 1,66. Вихід "Роми" – 2,31.

Господарі першими відкриють рахунок на табло. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,70, а на те, що першим відзначаться клуб із Рима – 2,15.

Спеціалісти вважають, що у першій частині зустрічі фанати побачать гол від іспанців, таку ставку оцінили коефіцієнтом 2,01. На їх думку, гості матчу не зможуть відзначитись у першій 45-хвилинці, вони оцінили таку можливість коефіцієнтом 2,50.

Експерти гадають, що за "Севілью" Де Йонг – 4,50. За гостей у свій актив запише гол Джеко – 5,30.

Показник "Тотал матчу 2-3 голи" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,01.