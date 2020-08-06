Матч 1/8 финала Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой" в четверг, 6 августа, можно будет просмотреть онлайн.

Эта пара участников 1/8 финала Лиги Европы не успела сыграть свой первый матч из-за пандемии коронавируса. Поэтому победителя пары и участника четвертьфинала определят в одном матче. И состоится он в Германии, где и доиграют Лигу Европы остальные команды. Матч "Севилья" – "Рома" примет Дуйсбург, а игра начнется в 19:55.

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В Украине матч покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 19:40.

Для желающих посмотреть матч онлайн, легально это можно сделать на видеосервисе Oll.tv. и стоит отметить, что доступ к трансляции футбольных матчей платный и требует регистрации. Месячный абонемент на просмотр футбольных матчей на каналах "Футбол 1/2/3" стоит 109 гривен. За 139 гривен в месяц можно сделать подписку на xtra sport, куда входят те же каналы, а также Setanta Sport. Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч "Севилья" – "Рома" онлайн могут пересмотреть и владельцев договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля ТВ" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.