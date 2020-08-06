У матчі 1/8 фінгалу Ліги Європи між "Севільєю" та "Ромою" в четвер, 6 серпня, можна буде переглянути онлайн.

Ця пара учасників 1/8 фіналу Ліги Європи не встигла зіграти свій перший матч через пандемію коронавірусу. Відтак переможця пари та учасника чвертьфіналу визначать в одному матчі. І відбудеться він у Німеччині, де й дограють Лігу Європи решта команд. Матч "Севілья" – "Рома" прийме Дуйсбург, а гра розпочнеться о 19:55.

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В Україні матч покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 19:40.

Для бажаючих переглянути матч онлайн, легально це можна зробити на відеосервісі Oll.tv. та варто відзначити, що доступ до трансляції футбольних матчів платний та вимагає реєстрації. Місячний абонемент на перегляд футбольних матчів на каналах "Футбол 1/2/3" коштує 109 гривень. За 139 гривень на місяць можна зробити підписку на xtra sport, куди входять ті ж канали, а також Setanta Sport. Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч "Севілья" – "Рома" онлайн можуть переглянути й власників договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.