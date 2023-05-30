Финал Лиги Европы-2023: где смотреть матч Севилья – Рома в Украине

Уже скоро определится обладатель второго по значимости еврокубка в этом сезоне. Победитель пары получит прямую путевку в Лигу чемпионов 2023-2024.

В среду 31 мая состоится финал Лиги Европы-2023. В решающем матче в Будапеште сыграют итальянская Рома и испанская Севилья, пишет 24 канал.

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В Украине встреча будет показана в прямой трансляции. Где смотреть матч Севилья – Рома онлайн? Финал Лиги Европы будет показан на платформе Megogo, а также Volia TV.

Также текстовая онлайн-трансляция матча Севилья – Рома будет доступна на сайте 24 канала. Начало – 31 мая в 22:00 по Киеву.

Севилья – "королева" Лиги Европы

Для Севильи это будет уже седьмой финал Кубка УЕФА/Лиги Европы в истории. Во всех шести прошлых "нервьоненсе" неизменно побеждали, что делает их рекордсменом этого турнира:

Кубок УЕФА-2006 . Севилья – Мидлсбро 4:0

. Севилья – Мидлсбро 4:0 Кубок УЕФА-2007 . Севилья – Эспаньол 2:2 (пен. 3:1)

. Севилья – Эспаньол 2:2 (пен. 3:1) Лига Европы-2014 . Севилья – Бенфика 0:0 (пен. 4:2)

. Севилья – Бенфика 0:0 (пен. 4:2) Лига Европы-2015 . Севилья – Днепр 3:2

. Севилья – Днепр 3:2 Лига Европы-2016 . Севилья – Ливерпуль 3:1

. Севилья – Ливерпуль 3:1 Лига Европы-2020. Севилья – Интер 3:2

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Испанцы начинали свой путь в евросезоне из Лиги чемпионов, но в группе заняли лишь третье место (сзади МанСити и Боруссии и впереди Копенгагена). Уже в ЛЕ "нервененсе" оставили за бортом турнира ПСВ, Фенербахче, Манчестер Юнайтед и Ювентус.

Непобедимый Моуриньо

В свою очередь, Рома начинала именно с Лиги Европы на правах победителя Лиги конференций прошлого сезона. В группе подопечные Моуриньо заняли второе место, уступив Бетису и опередив Лудогорец и ХИК.

В плей-офф "волки" выбили Зальцбург, Реал Сосьедад, Фейенорд и Байер. Для Ромы это будет только второй финал Кубка УЕФА Лиги Европы в истории. В 1991-м римляне проиграли в финале Интера – 0:2, 1:0.

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К слову, для Жозе Моуриньо это будет уже шестой еврофинал в карьере. Португалец пока непобедим в решающих играх. На его счету пять триумфов в разных турнирах:

Кубок УЕФА-2003 . Порту – Селтик 3:2

. Порту – Селтик 3:2 Лига чемпионов-2004 . Порту – Монако 3:0

. Порту – Монако 3:0 Лига чемпионов-2010 . Интер – Бавария 2:0

. Интер – Бавария 2:0 Лига Европы-2017 . Манчестер Юнайтед – Аякс 2:0

. Манчестер Юнайтед – Аякс 2:0 Лига конференций-2022. Рома – Фейеноорд 1:0

Интересный факт. Рома и Севилья сыграли между собой четыре матча, но три из них были общительными. Предпочтительны испанцы – две победы против одной у римлян при одной ничьей. Именно Севилья и выиграла единственный официальный поединок. В 1/8 финала Лиги Европы 2019-2020 подопечные Лопетеги взяли верх со счетом 2:0.