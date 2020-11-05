У матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Севілья" приймала "Краснодар". Зустріч пройшла на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2.

Севілья – Краснодар 3:2

Голи: Ракитич, 42, Ен Несірі, 69, 72 – Сулейманов, 17, Берг, 21 (пен.)

Вилучення: Навас, 45+5 (Севілья)

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Спочатку гості повели в рахунку з перевагою у два м'ячі. На 17-й хвилині Магомед-Шапі Сулейманов забив прямим ударом зі штрафного, а через чотири хвилини Маркус Берг реалізував пенальті. Гол у відповідь провів Іван Ракітіч.

Вже на 4-й доданій хвилині рефері зустрічі Фелікс Брих видалив севільця Хесуса Наваса за фол "останньої надії" на Крістоффера Олссона.

Після перерви господарі забили два м'ячі поспіль і святкували перемогу. Дубль оформив Юссеф Ен-Насері, причому в першому випадку він відзначився після грубої помилки Кайо.