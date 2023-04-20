Севилья – Манчестер Юнайтед 3:0

Голы: Эн-Несири, 8, 81, Баде, 47.

В Лиге Европы прошли вторые матчи 1/4 финала. Центральная встреча прошла в Севилье, где местная одноименная команда принимала фаворита турнира Манчестер Юнайтед, пишет 24 канал.

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Неделю назад на "Олд Траффорд" МЮ имел ощутимое игровое преимущество, забив дважды еще до середины первого тайма. Впрочем, провалы в конце позволили Севильи спасти почти мертвый матч. Два автогола манкунианцев – и счет стал 2:2.

Впрочем, учитывая катастрофическое положение подопечных Мендилибара в Ла Лиге, Манчестер Юнайтед все равно был фаворитом дуэли. Но нервоненсе смогли и здесь шокировать соперника.

Магуайр снова подводит

Снова сильно подвел английскую команду капитан Харри Магуайр. В первой игре его автогол принес Севилье ничью, а теперь защитник уже на старте матча подарил гол Юссефу Эн-Несири.

Магуайр замешкался с мячом перед собственной площадкой, его перехватил марокканец, реализовавший выход наедине. В отличие от первой встречи у МЮ не было игрового преимущества над соперником. Севилья атаковала острее и чаще, хотя контроль мяча был за гостями.

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Невероятная эффективность Севильи

Еще до перерыва Окампос забил второй гол, но судья отменил его из-за офсайда в Акунье, который подходил на Лукаса. Но уже в начале второго тайма испанцы удвоили счет. Это защитник Баде точно замкнул подачу Ракитича с углового, опрокинув Де Хеа.

Эрик тен Хаг запустил Решфорда и Вегхорста, но существенно поменять ход встречи это не позволило. Манкунианцы продолжали больше контролировать мяч, но Севилья грамотно оборонялась и довела дело до победного финала.

Более того, испанцы еще и третий забили. Де Хеа в подряде не смог выбить мяч в центре поля, подарив его Эн-Несире. Юссефу оставалось поразить пустые ворота метров с 35, что он и сделал.

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Севилья идет за седьмым трофеем

Таким образом, Севилья подтверждает свое реноме "короля Лиги Европы". Даже в таком кризисном состоянии нервоненсы проходят главного фаворита турнира.

Напомним, что именно Севилья является самым титулованным клубом турнира, выиграв шесть Кубков УЕФА. Похоже, что испанцы уже готовятся поднимать седьмой. Правда, в полуфинале подопечных Мендилибара ожидает не менее серьезный соперник – туринский Ювентус.

Севилья – Манчестер Юнайтед видеообзор