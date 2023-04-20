Корабель как символ рабства

Британские активисты набросились на манкунианские футбольные клубы, а именно Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Они требуют от грандов АПЛ сменить эмблему.

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Если конкретнее, то небезразличных граждан беспокоит нахождение на логотипах команд кораблей. Это транспортное средство на эмблемах является отсылкой к истории Манчестера.

В XVII веке город являлся центром морской торговли в Великобритании. Поговаривают, что именно в Манчестере началась промышленная революция. Впрочем, активисты обратили внимание на другой аспект в этом вопросе.

Дело в том, что в то время было развито рабство и торговля людьми. И по их мнению, корабли и являются символом работорговли в стране, ведь Манчестер как раз и был одним из крупных центров этого "бизнеса". Клубы пока не реагировали на запрос активистов.

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Манкунианские клубы – флагманы в Англии.

Напомним, что обе команды входят в число самых титулованных в Англии. МанСити выиграл четыре из последних пяти чемпионств в АПЛ, а всего на внутренней арене выиграл 28 трофеев.

В свою очередь Манчестер Юнайтед является самой успешной командой чемпионата Англии, выиграв золото 20 раз. При этом красные дьяволы также трижды побеждали в Лиге чемпионов, а также по одному разу Лигу Европы, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.