Севилья – Ювентус 2:1

Голы: Сусо, 71, Ламела, 95 – Влахович, 65

Удаление: Акунья, 116 (Севилья)

В первом матче между командами в Турине была зафиксированная ничья 1:1. При этом Ювентус свой гол забил на 90+7 минуте, спасшись от поражения. Следовательно, такой результат не давал преимущества ни одной из команд в матче в Севилье.

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На "Рамон Санхес Писхуан" хозяева поля активно пошли в атаку с первых минут. Но и гости не отсиживались в защите. Так что моменты возникали у обеих ворот, а у голкиперов команд было много работы.

В первом тайме Ювентус даже забил гол, но арбитр его не засчитал из-за офсайда. Так что все самое интересное команды отложили на второй тайм. И не только.

70 секунд понадобилось нападающему Душану Влаховичу, чтобы забить гол после выхода на замену. На поле он вышел на 63:10 минуте, а уже на 64:20 минуте отправил мяч в ворота соперника после ошибки защитников.

Но и Севилья на это ответила своим голом вышедшего на замену игрока. Правда, Сусо вышел на поле еще на 62-й минуте матча, а забил на 71-й. Но пас ему отдал Ламела. И он как раз тоже не провел и две минуты на поле, прежде чем стать автором результативной передачи.

Основное время матча истекло вничью 1:1. Так что командам пришлось играть овертайм. И на 95-й минуте уже Ламела сам отличился забитым голом.

Правда концовка матча оказалась для хозяев нервной, ведь они остались в меньшинстве после удаления Акуньи.

Севилья побеждает и выходит в финал Лиги Европы. Для команды это будет седьмой в истории финал Кубка УЕФА / Лиги Европы. Предыдущие шесть раз "нервийцы" выиграли. В этот раз им будет противостоять еще одна итальянская команда – Рома. Финал пройдет 31 мая в Будапеште.