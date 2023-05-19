Севілья – Ювентус 2:1

Голи: Сусо, 71, Ламела, 95 – Влахович, 65

Вилучення: Акунья, 116 (Севілья)

У першому матчі між командами в Турині була зафіксована нічия 1:1. При цьому Ювентус свій гол забив на 90+7 хвилині, врятувавшись від поразки. Відтак такий результат не давав переваги жодній з команд у матчі в Севільї.

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На "Рамон Санхес Пісхуан" господарі поля активно пішли в атаку з перших хвилин. Але й гості не відсиджувалися в захисті. Тож моменти виникали біля обох воріт, а голкіпери команд мали чимало роботи.

У першому таймі Ювентус навіть забив гол, але арбітр його не зарахував через офсайд. Тож все найцікавіше команди відклали на другий тайм. І не лише.

70 секунд знадобилося нападнику Душану Влаховичу, щоб забити гол після виходу на заміну. На поле він вийшов на 63:10 хвилині, а вже на 64:20 хвилині відправив м'яч у ворота суперника після помилки захисників.

Але і Севілья на це відповіла своїм голом гравця, який вийшов на заміну. Правда Сусо вийшов на поле ще на 62-й хвилині матчу, а забив на 71-й. Але пас йому віддав Ламела. І він якраз теж не провів і двох хвилин на полі, перед тим як стати автором результативної передачі.

Основний час матчу закінчився внічию 1:1. Тож командам довелося грати овертайм. І на 95-й хвилині вже Ламела сам відзначився забитим голом.

Правда кінцівка матчу видалася для господарів нервовою, адже вони залишилися в меншості після вилучення Акуньї.

Севілья перемагає та виходить у фінал Ліги Європи. Для команди це буде сьомий в історії фінал Кубка УЄФА / Ліги Європи. Попередні шість разів "нервіонці" виграли. Цього разу їм буде протистояти ще одна італійська команда – Рома. Фінал відбудеться 31 травня в Будапешті.