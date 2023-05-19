Байер – Рома 0:0

В четверг, 18 мая, в Лиге Европы состоялись ответные матчи 1/2 финала. В одном из них немецкий Байер принимал итальянскую Рому, пишет 24 канал.

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Урок катеначчо от Моуринью

Первый матч завершился минимальной победой подопечных Моуринью (1:0). Так что хозяевам поля нужно было ликвидировать гандикап.

С первых минут матча "фармацевты" захватили инициативу. В дебюте встречи фантастический момент потерял хавбек Байера Мусса Диаби. 23-летний француз неожиданно пробил по воротам Патрисиу, но мяч предательски попал в каркас ворот.

Хорошие возможности открыть счет в первом тайме имели игроки Байера Керем Демирбай и Сардар Азмун. Но в первом случае Патрисиу спас Рому от неприятностей, а во втором иранский форвард пробил слишком неточно. На перерыв команды пошли с нулями на табло, устраивавшие команду "Особенного".

Во второй 45-минутке картина практически не изменилась. Рома продолжала "сушить" игру, а команда Хаби Алонсо пыталась забить желаемый гол. Впрочем, активность "фармацевтов" не принесла результата. Кстати, наставник Байера играл под руководством Моуринью в Реале и многому научился у португальца. Но в отчетном поединке титулованный тренер Ромы дал очередной урок своему ученику.

В итоге Рома добыла нужный ничейный результат и пробилась в финал Лиги Европы.

Важно! Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш-Арена".

Видеообзор матча Байер – Рома