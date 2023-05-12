Ювентус – Севилья 1:1

Голы: Гатти, 90+7 – Эн Несири, 26

Севилья в этом сезоне была близка к тому, чтобы вылететь из Ла Лиги. Но теперь команда "настроила" игру (четыре победы в последних пяти матчах). А в Лиге Европы команда дошла до полуфинала. И вполне может выйти в финал, который будет седьмым для "нервионцев" на этом турнире. Правда, препятствием может стать Ювентус.

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Севилья в первом тайме полностью переиграла соперника. И забила гол. Алекс Сандро подключился к атаке команды флангом, но потерял мяч. Перехват привел к быстрому контрвыпаду со стороны гостей и Окампос прострелил в штрафную, где никем не прикрытый Эн Несири пробил в противоход голкиперу.

Видео гола Эн Несири

Ювентус же пытался сравнять счет. Но Влахович растрачивал моменты (попадал в офсайд или пробивал выше ворот). Поэтому за весь первый тайм у "старой сеньоры" всего три удара, и из них – ни одного удара в створ ворот. В то время как игроки Севильи только в створ ворот пробили пять раз.

Единственный негатив для Севильи в первом тайме – из-за травмы Окампос покинул поле досрочно.

Ювентус тоже не избежал травм – во втором тайме вынужденную замену провели из-за повреждения Бонуччи. Для него это был 500-й матч за Ювентус. Вместо него вышел Гатти.

В общем, второй тайм прошел в сплошной борьбе, когда ударов по воротам было крайне мало. Севилья почти не атаковала (только один удар). А Ювентус только в конце встречи пытался спастись от поражения. И ему это удалось.

Арбитр компенсировал шесть минут до основного времени. И когда уже прошло это время, Ювентус получил право на угловой. После подачи от угла поля Погба головой сбросил мяч на ближнюю штангу, где Гатти головой отправил мяч в ворота.

Следовательно, в первом тайме команды не смогли обнаружить сильнеешего. И теперь все определится на "Рамон Санчес Писхуан" 18 мая.