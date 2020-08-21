Испанская "Севилья" и итальянский "Интер" 21 августа определят победителя Лиги Европы сезона 2019/2020. Онлайн-трансляцию решающего матча Лиги Европы проведет Спорт 24.

Поединок между "Севильей" и "Интером" пройдет в немецком Кельне, пишет 24 канал. Начало финальной игры в 22:00 по киевскому времени.

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На пути к финалу Лиги Европы "Севилья" в плей-офф раунде поочередно выбила ЧФР "Клуж", "Рому", "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед".

Зато миланский клуб одолел "Лудогорец", "Хатефе", "Байер" и украинский "Шахтер".

"Севилья" в финале может улучшить свой рекорд и выиграть турнир в шестой раз. А "Интер" претендует на четвертую победу.

"Севилья" трижды выиграла Лигу Европы и дважды – Кубок УЕФА. "Интер" все три победы одержал в Кубке УЕФА. Ни один итальянский клуб до сих пор не доходил до финала в Лиге Европы.

"Севилья" и "Интер" никогда встречались на футбольном поле.

Стартовые составы команд

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Карлос, Регилон, Хордан, Фернандо, Банега, Окампос, де Йонг, Сусо.

"Интер": Ханданович, Бастони, де Врэй, Годин, Янг, Гальярдини, Брозович, Барелла, Д'Амброзио, Мартинес, Лукаку.

Севилья – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы