Іспанська "Севілья" та італійський "Інтер" 21-го серпня визначать переможця Ліги Європи сезону 2019/2020. Онлайн-трансляцію вирішального матчу Ліги Європи проведе Спорт 24.

Поєдинок між "Севільєю" та "Інтером" пройде у німецькому Кельні, пише 24 канал. Початок фінальної гри о 22:00 за київським часом.

До теми: Севілья – Інтер: анонс на фінал Ліги Європи

На шляху до фіналу Ліги Європи "Севілья" у плей-офф раунді по черзі вибила ЧФР "Клуж", "Рому", "Вулверхемптон" та "Манчестер Юнайтед".

Натомість міланський клуб здолав "Лудогорець", "Хатефе", "Баєр" та український "Шахтар".

"Севілья" у фіналі може поліпшити свій рекорд і виграти турнір вшосте. Натомість "Інтер" претендує на четверту перемогу.

"Севілья" тричі виграла Лігу Європи і двічі – Кубок УЄФА. "Інтер" всі три перемоги здобув у Кубку УЄФА. Жоден італійський клуб досі не доходив до фіналу в Лізі Європи.

"Севілья" та "Інтер" ще ніколи зустрічалися на футбольному полі.

Стартові склади команд

"Севілья": Буну, Навас, Кунде, Карлос, Регілон, Хордан, Фернандо, Банега, Окампос, де Йонг, Сусо.

"Інтер": Ханданович, Бастоні, де Врей, Годін, Янг, Гальярдіні, Брозовіч, Барелла, Д'Амброзіо, Мартінес, Лукаку.

Севілья – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи