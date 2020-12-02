Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 2 декабря
В среду, 2 декабря, сыграли оставшиеся матчи пятого тура Лиги чемпионов. Их результаты и видеообзоры – в материале Спорт24.
Башакшехир – РБ Лейпциг 3: 4
Голы: Кахведжи, 45+3, 72, 85 – Поульсен, 26, Мукиеле, 43, Ольмо, 66, Сьорлот, 90+2
Видеообзор матча Башакшехир – РБ Лейпциг
Достойно внимания Кто вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Краснодар – Ренн 1: 0
Гол: Берг, 72
Видеообзор матча Краснодар – Ренн
22:00. Боруссия (Дортмунд) – Лацио
22:00. Брюгге – Зенит
22:00. Манчестер Юнайтед – ПСЖ
22:00. Севилья – Челси
22:00. Ференцварош – Барселона
22:00. Ювентус – Динамо
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