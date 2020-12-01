В среду, 2 декабря, испанская "Севилья" примет английский "Челси". Обе команды уже гарантировали себе выход в 1/8 финала. Поэтому в этом матче будут бороться за то, с какого места команды выйдут в плей-офф. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Свою задачу в Лиге чемпионов обе команды решили еще в предыдущем туре. При этом победы ""Севилья"" и ""Челси"" над своими соперниками вырвали в гостях уже в конце матча. Испанцы обыграли российский "Краснодар", а "Челси" оказался сильнее французский Ренн, пишет 24 канал.

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Первый же матч между этими командами закончился вничью 0:0. Поэтому во втором очном противостоянии они и решат, какая команда заслуживает первое место в группе.

Матч "Севилья" – "Челси" состоится в среду, 2 декабря. Начало в 22:00.

Обе команды подходят к этому матчу в довольно хорошем настроении. "Севилья" выиграла пятый матч подряд.

"Челси" же оборвал свою серию из шести победных матчей, сыграв вничью с "Тоттенхэмом". "Аристократы" потеряли возможность подняться на первое место в АПЛ, пропустив туда именно "Тоттенхэм".

В этом матче букмекеры не отдали предпочтение ни одной из команд. В Marathonbet победа "Севильи" оценена коэффициентом 2,91. на то, что "Челси" получит три очка – 2,58. Ничья в матче – 3,40.

Учитывая, что первый матч между командами закончился вничью 0:0, и вообще команды показывают достаточно хорошую игру в обороне (один пропущенный гол у "Челси" и три – у "Севильи"), то и ожидать большого количества голов в этом матче не приходится. Так, ТВ 2,5 получил коэффициент 1,99, зато ТМ 2,5 – 1,909.

При этом больше шансов забить гол имеют именно игроки "Челси" – 1,29 на гол "синих" в этом матче против 1,333 в гол хозяев поля. Что до авторов голов, то шанс нападающего лондонского клуба Тимо Вернера оценен в 2,80. лучший из состава "Севилья" – Лукас Окампос. На его гол в матче можно поставить с коэффициентом 3,30.