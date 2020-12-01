У середу, 2 грудня, іспанська Севілья прийме англійський Челсі. Обидві команди вже гарантували собі вихід в 1/8 фіналу. Тож у цьому матчі будуть боротися за те, з якого місця команди вийдуть в плей-офф. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Своє завдання в Лізі чемпіонів обидві команди вирішили ще у попередньому турі. При цьому перемоги Севілья та Челсі над своїми суперниками вирвали в гостях вже наприкінці матчу. Іспанці обіграли російський Краснодар, а Челсі виявився сильнішим за французький Ренн, пише 24 канал.

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Перший же матч між цими командами закінчився внічию 0:0. Тож в другому очному протистоянні вони й вирішать, яка команда заслуговує на перше місце в групі.

Матч Севілья – Челсі відбудеться у середу, 2 грудня. Початок о 22:00.

Обидві команди підходять до цього матчу в доволі хорошому настрої. Севілья виграла п'ятий матч поспіль.

Челсі ж обірвав свою серію з шести переможних матчів, зігравши внічию з Тоттенхемом. "Аристократи" втратили можливість піднятися на перше місце в АПЛ, пропустивши туди саме Тоттенхем.

У цьому матчі букмекери не віддали перевагу жодній з команд. У Marathonbet перемога Севільї оцінена коефіцієнтом 2,91. на те, що Челсі здобуде три очки – 2,58. нічия у матчі – 3,40.

Зважаючи, що перший матч між командами закінчився внічию 0:0, та й загалом команди показують доволі хорошу гру в обороні (один пропущений гол в Челсі та три – в Севільї), то й очікувати великої кількості голів в цьому матчі не приходиться. Так, ТБ 2,5 отримав коефіцієнт 1,99, натомість ТМ 2,5 – 1,909.

При цьому більше шансів забити гол мають саме гравці Челсі – 1,29 на гол "синіх" в цьому матчі проти 1,333 на гол господарів поля. Щодо авторів голів, то шанс нападника лондонського клубу Тімо Вернера оцінений у 2,80. найкращий зі складу Севілья – Лукас Окампос. На його гол у матчі можна поставити з коефіцієнтом 3,30.