Испанская Севилья и немецкая Боруссия Дортмунд 17 февраля начнут двухматчевую дуэль за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Прогноз на матч 1/8 финала между Севильей и Боруссией читайте далее в материале.

Боруссия Дортмунд проводит неубедительный сезон. В Бундеслиге "шмели" находятся в середине турнирной таблицы и далеки от борьбы за награды.

К теме Повторит ли Бавария достижение Реала анонс плей-офф Лиги чемпионов

В то же время Севилья набрала прекрасную форму и держится в топ-4 испанской Ла Лиги. Похоже, что Севильи надоело выигрывать Лигу Европы и испанцы решили штурмовать Лигу чемпионов.

Севилья – Боруссия Д прогноз Favbet на 1/8 финала Лиги чемпионов

По сумме двух матчей именно Боруссия является фаворитом. На проход "шмелей" в четвертьфинал букмекеры предлагают коэффициент 1,83. В то же время на выход Севильи в следующий раунд коэффициент 2,07.

Однако в одном конкретном матче именно Севилья является фаворитом игры. Победу испанской команды в первом матче 1/8 финала оценивают коэффициентом 2,32. На победу Боруссии предлагают коэффициент 3,25. Ничья в матче оценена коэффициентом 3,65.

В истории команд это будет всего лишь третий матч. Пути клубов пересекались в Лиге Европы в 2010 году. Тогда матч в Дортмунде выиграли испанцы (0:1), а на поле Севильи была зафиксирована ничья 2:2.

Следовательно, можно сделать ставку на тотал голов больше 3, который оценен коэффициентом 2,44. Если же поставить на тотал меньше 2.5 – коэффициент 2,04.

Поединок Севилья – Боруссия Дортмунд состоится 17 февраля. Начало в 22:00.