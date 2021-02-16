Іспанська Севілья та німецька Боруссія Дортмунд 17 лютого розпочнуть двоматчеву дуель за вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Прогноз на матч 1/8 фіналу між Севільєю та Боруссією читайте далі у матеріалі.

Боруссія Дортмунд проводить непереконливий сезон. У Бундеслізі "джмелі" перебувають у середині турнірної таблиці і далекі від боротьби за нагороди.

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Водночас Севілья набрала прекрасну форму та тримається у топ-4 іспанської Ла Ліги. Схоже, що Севільї набридло вигравати Лігу Європи й іспанці вирішили штурмувати Лігу чемпіонів.

Севілья – Боруссія Д: прогноз Favbet на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

За сумою двох матчів саме Боруссія є фаворитом. На прохід "джмелів" у чвертьфінал букмекери пропонують коефіцієнт 1,83. Водночас на вихід Севільї до наступного раунду коефіцієнт 2,07.

Однак в одному конкретному матчі саме Севілья є фаворитом гри. Перемогу іспанської команди в першому матчі 1/8 фіналу оцінюють коефіцієнтом 2,32. На звитягу Боруссії пропонують коефіцієнт 3,25. Нічия у матчі оцінена коефіцієнтом 3,65.

В історії команд це буде всього лиш третій матч. Шляхи клубів перетиналися у Лізі Європи у 2010 році. Тоді матч у Дортмунді виграли іспанці (0:1), а на полі Севільї була зафіксована нічия 2:2.

Відтак, можна зробити ставку на тотал голів більше 3, який оцінений коефіцієнтом 2,44. Якщо ж поставити на тотал менше 2.5 – коефіцієнт 2,04.

Поєдинок Севілья – Боруссія Дортмунд відбудеться 17 лютого. Початок о 22:00.