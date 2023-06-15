Наставник "сине-желтых" ответит на вопросы журналистов перед первым матчем отбора к чемпионату Европы-2024. Соперником Украины во 2-м туре будет Северная Македония.

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Впереди важный матч для Реброва

Поединок состоится в Скопье и будет носить для нашей сборной выездной характер. К сожалению, в преддверии этого матча в расположении украинской сборной есть две потери. И игре с македонцами Ребров не сможет рассчитывать на защитника Валерия Бондаря и полузащитника Александра Пихаленко. Оба пропустят встречу из-за повреждений.

Предстоящая встреча будет уже шестой в очной истории противостояний Украины и Северной Македонии. До этого "сине-желтые" побеждали в трех поединках. Зато только одна победа у соперника. Еще один матч заканчивался нулевой мировой.

Обратите внимание! Матч Северная Македония – Украина состоится 16 июня в 21:45 (по киевскому времени). Поединок рассудит швейцарская бригада арбитров.

Прессконференция Сергея Реброва: смотрите видео

Напомним, что Ребров дебютировал во главе сборной с результативной мировой с Германией 3:3. Прекрасная репетиция перед важным поединками.