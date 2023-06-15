Наставник "синьо-жовтих" відповість на запитання журналістів перед своїм першим матчем відбору до чемпіонату Європи-2024. Суперником України у 2-му турі буде Північна Македонія.

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Попереду важливий матч для Реброва

Поєдинок відбудеться у Скоп'є та буде мати для нашої збірної виїзний характер. На жаль, напередодні цього матчу у розташуванні української збірної є дві втрати. І грі з македонцями Ребров не зможе розраховувати на захисника Валерія Бондаря та півзахисника Олександра Піхальонка. Обидва пропустять зустріч через пошкодження.

Майбутня зустріч буде вже шостою в очній історії протистоянь України та Північної Македонії. До цього "синьо-жовті" перемагали у 3 поєдинках. Натомість лише одна звитяга у суперника. Ще один матч закінчувався нульовою мировою.

Зверніть увагу! Матч Північна Македонія – Україна відбудеться 16 червня о 21:45 (за київським часом). Поєдинок розсудить швейцарська бригада арбітрів.

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Нагадаємо, що Ребров дебютував на чолі збірної із результативної мирової із Німеччиною 3:3. Чудова репетиція перед важливим поєдинками.