За несколько дней до начала матча УЕФА назначила судейскую бригаду на встречу Северная Македония – Украина. Поединок рассудит бригада рефери из Швейцарии, которую возглавит 38-летний Лукас Фендрих.

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Второй матч на уровне национальных команд

Его помощниками на боковых линиях будут Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни, а четвертым рефери вне футбольного поля будет Алессандро Дудич.

Обратите внимание! Матч Северная Македония – Украина начнется 16 июня в 21:45. Это будет вторая встреча для Сергея Реброва во главе сине-желтой сборной. В преддверии этого поединка Украина сыграла вничью с Германией 3:3. Украина начала отбор на Евро-2024 по поражению от Англии 2:0. Северная Македония обыграла Мальту 2:1.

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