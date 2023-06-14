За несколько дней до начала матча УЕФА назначила судейскую бригаду на встречу Северная Македония – Украина. Поединок рассудит бригада рефери из Швейцарии, которую возглавит 38-летний Лукас Фендрих.
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Второй матч на уровне национальных команд
Его помощниками на боковых линиях будут Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни, а четвертым рефери вне футбольного поля будет Алессандро Дудич.
Главное о главном арбитре матча Фендриха
- У главного арбитра матча нет большого международного опыта на уровне сборных. Фендрих поработал только на матче Албании, разбившей Сан-Марино 5:0. Этот поединок состоялся в рамках группового раунда ЧМ в 2021 году. В том матче швейцарский арбитр показал только две желтые карточки.
- В основном работает на матчах швейцарской лиги.
- Имеет опыт работы на еврокубковых поединках и с 2020 года является арбитром ФИФА.
- В сезоне-2022/2023 Фендрих отсудил 25 встреч, в которых показал 136 желтых карточек и трижды изымал футболистов из матча.