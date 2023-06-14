За декілька днів до початку матчу УЄФА призначила суддівську бригаду на зустріч Північна Македонія – України. Поєдинок розсудить бригада рефері із Швейцарії, яку очолить 38-річний Лукас Фендріх.
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Другий матч на рівні національних команд
Його помічниками на бокових лініях будуть Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні, а четвертим рефері за межами футбольного поля буде Алессандро Дудіч.
Головне про головного арбітра матчу Фендріха
- У головного арбітра матчу немає великого міжнародного досвіду на рівні збірних. Фендріх попрацював лише на матчі Албанії, яка розбила Сан-Марино 5:0. Цей поєдинок був у рамках групового раунду ЧС у 2021 році. У тому матчі швейцарський арбітр показав лише дві жовті картки.
- Переважно працює на матчах швейцарської ліги.
- Має досвід роботи на єврокубкових поєдинках та із 2020-го року є арбітром ФІФА.
- У сезоні-2022/2023 Фендріх відсудив 25 зустрічей, у яких показав аж 136 жовтих карток та тричі вилучав футболістів із матчу.