Если первая часть матча закончилась в пользу Украины 1:2, то во второй 45-минутке Германия смогла спастись от поражения 3:3. После поединка эксперты распределили оценки футболистов за товарищескую игру.

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Заслужил самую высокую оценку

Самый большой балл по версии SofaScore получил правый вингер сборной Украины Виктор Цыганков – 8.1. Футболист Жироны оформил дубль в ворота Германии.

Вторую самую большую оценку в составе "сине-желтых" получил лучший бомбардир УПЛ-2022/2023 в команде Днепра-1 Артем Довбик – 7.3.

Оценку 7.0 получили сразу два украинских футболиста – капитан Андрей Ярмоленко и фланговый защитник Александр Тимчик.

Худшим в составе команды Сергея Реброва стал голкипер Анатолий Трубин, который трижды вытаскивал мяч из собственной сетки ворот и чуть не потянул пенальти от Киммиха – 5.7.

Что касается соперника, то в составе Германии лучшим футболистом вышедшего со старта матча стал капитан Йозуа Киммих – 7.1. А худшим – тоже голкипер Кевин Трапп и Маттиас Гинтер. У обоих оценка 5.9.

В целом в "бундестим" лучшим игроком стал вышедший из замены Челси Кай Хаверц – 7.5.



Германия – Украина: оценки игроков / Скриншот из SofaScore

Отметим, что поединок носил благотворительный характер. Все вырученные средства, за вычетом расходов, пойдут на нужды Украины. Также немецкие футболисты выставят на аукцион игровые футболки, а бригада арбитров отказалась от своего гонорара за матч.

Уже 16 июня сборная Украины сыграет против Северной Македонии по отбору на Евро-2024. А 19 июня "сине-желтые" встретятся с Мальтой.