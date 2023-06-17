В первом тайме Украина пропустила дважды, чем шокировала всех болельщиков. Игра у подопечных Сергея Реброва в Скопье вообще не удавалась. После перерыва наставник "сине-желтых" выпустил свежих футболистов (Коноплю и Ваната), а сборная начала играть в совсем другой футбол.

К теме Валидольный камбек Украины: команда Реброва выиграла "мертвую" игру с Северной Македонией - видео

Украина вырвала победу

Сначала Забарный удачно сыграл на втором этаже и забил первый гол Украины, а через несколько минут Конопля мощным дальним ударом сравнял цифры на табло 2:2. Автором победного гола для "сине-желтых" стал Цыганков, классно открывшийся под заброс в штрафную от Мудрика.

Команда Реброва на характере победила Северную Македонию 2:3.

На послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров отметил, что для его команды матч показался очень тяжелым. Ведь у ребят не было много времени, чтобы еще лучше подготовиться к поединку отбора на Евро-2024. Сергей Станиславович поблагодарил своих подопечных за игру, которые проснулись во втором тайме.

Наставник "сине-желтых" рассказал, почему команде ничего не удавалось создать на поле в первом тайме.

Я считаю, что не только мы спали, но Северная Македония действовала очень качественно. Если вы посмотрите на состав этой сборной, то он очень серьезный. Эта команда очень опытная, в первом тайме она контролировала игру. Я очень благодарен ребятам за то, что мы перестроили игру после перерыва. Очень важным был гол Забарного. Уже потом мы были уверены в собственных силах,

– ответил Ребров.

Также Ребров рассказал, могла ли товарищеская игра против Германии отрицательно повлиять на свежесть футболистов в первом тайме против македонского соперника.

"По моему мнению, если смотреть на первый тайм, то, пожалуй, эта игра была лишней. Но этот товарищеский матч был важен для Украины, и я благодарен Германии. Глядя на результат поединка с немцами, эта игра не была лишней", – отметил наставник "сине-желтых".

Ребров: Мы работали всего пять дней, за которые сыграли два матча.

Главный тренер сборной Украины раскрыл секрет второго гола нашей команды. Оказалось, что перед заменой Ребров попросил Коноплю подключаться к атакам команды, что и в итоге принесло результат. Наставник назвал Коноплю каждым из героев матча.

Ребров объяснил, почему сменил Довбика и Тимчика после первого тайма. Также Сергей Станиславович не стал ругать из-за ошибок защитника Матвиенко, отметив, что нет футболистов, которые не ошибаются.

Мы работали всего пять дней, за которые сыграли два матча. В это время очень мало. Да, мы много пропускаем, будем работать над этим, но много забиваем. Это важнее – выигрывать и зарабатывать очки. Это нормальные вещи, когда исполнитель не входит в игру. Нужно своевременно его поменять. В следующих поединках эти футболисты будут действовать более интенсивно,

– сказал тренер Украины.

Украинский наставник открыл все карты разговора со своей командой в перерыве, которая полностью изменила ход поединка и итоговый результат.

Сменить темп игры. Хозяева держали очень крепкий темп. Мы должны были не отставать. Были и другие советы, но я считаю, что этот – самый важный, ведь в первом тайме не было никакого темпа игры,

– подытожил Ребров.

Эта победа позволила Украине набрать первые три балла в отборе на Евро-2024. "Сине-желтые" с 3 очками после двух сыгранных матчей идут на втором месте, уступая только Англии, которая имеет 100-процентный результат – 9 пунктов в 3-х турах.

Италия и Северная Македония, имеющие в своем активе тоже по 3 очка, идут за спиной украинцев. Группу "С" замыкает Мальта, у нее ноль набранных баллов.

Впереди у сборной Украины не менее важна игра против Мальты. Формально она будет домашней для украинцев, которые из-за полномасштабного вторжения России не могут проводить поединки в родной стране. Поэтому поединок состоится 19 июня в словацкой Трави.