Поединок Северная Македония – Украина начнется 16 июня в 21:45 (по Киеву) на стадионе Тоше Проэсский в Скопье. Встреча рассудит швейцарская бригада арбитров. В этом матче подопечные Сергея Реброва не останутся без поддержки.

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Сине-желтые флаги будут на трибунах

Около 300 украинских болельщиков ожидается на матче. В общей сложности поединок должны посетить 20 тысяч фанатов, хотя местная арена умеет ориентировочно 33 тысячи зрителей. Поэтому полного аншлага в Скопье поединок местной сборной не вызвал.

Напомним, что "сине-желтые" имели мощную поддержку в предыдущем товарищеском матче против Германии, состоявшемся в Бремене. Наших национальных флагов хватало на стадионе. От уже легендарного скандирования "ВСУ" шли муравьи по телу. Благотворительный матч закончился результативной мировой 3:3.

Отметим, что этот матч против македонцев станет первым официальным поединком для нашей сборной во главе с Сергеем Ребровым. К сожалению, перед встречей наставник потерял сразу двух футболистов. Из-за травм в будущей игре точно не сыграют защитник Шахтера Валерий Бондарь и полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок.

Также в заявку Украины на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин. Все остальные имеют возможность сыграть против македонцев.

Обратите внимание! Предстоящая встреча будет шестым очным противостоянием для Северной Македонии и Украины. Как заканчивались предыдущие поединки, узнайте в нашем материале.