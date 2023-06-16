Поєдинок Північна Македонія – Україна розпочнеться 16 червня о 21:45 (за Києвом) на стадіоні "Тоше Проеський" у Скоп'є. Зустріч розсудить швейцарська бригада арбітрів. У цьому матчі підопічні Сергія Реброва не залишаться без підтримки.

До теми У виїзному варіанті: Україна визначилася із кольором форми на матч проти Північної Македонії

Синьо-жовті прапори будуть на трибунах

Близько 300 українських уболівальників очікується на матчі. Загалом поєдинок повинні відвідати 20 тисяч фанатів, хоча місцева арена вміє орієнтовно 33 тисячі глядачів. Тому повного аншлагу у Скоп'є поєдинок місцевої збірної не викликав.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" мали потужну підтримку у попередньому товариському матчі проти Німеччини, який відбувся у Бремені. Наших національних прапорів не бракувало на стадіоні. Від вже легендарного скандування "ЗСУ" йшли мурахи по тілі. Благодійний матч закінчився результативною мировою 3:3.

Відзначимо, що цей матч проти македонців буде першим офіційним поєдинком для нашої збірної на чолі з Сергієм Ребровим. На жаль, перед зустріччю наставник втратив одразу двох футболістів. Через травми у майбутній грі точно не зіграють захисник Шахтаря Валерій Бондар та півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок.

Також у заявку України на матч не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин. Усі інші мають можливість зіграти проти македонців.

Зверніть увагу! Майбутня зустріч буде шостим очним протистоянням для Північної Македонії та України. Як закінчувались попередні поєдинки дізнайтесь у нашому матеріалі.