В пятницу, 16 июня, команда Сергея Реброва проведет выездной матч против Северной Македонии. Встреча состоится в Скопье на стадионе "Тоше Проэсский".

По теме Дебют откладывается: сборная Украины объявила заявку на матч против Северной Македонии

Между тем, сборные определились с формой на матч отбора Евро-2024. Подопечные Реброва поединок в Скопье проведут в выездном, синем комплекте формы. Голкипер "сине-желтых" выйдет в салатовой.

Форма сборной Украины на игру с Северной Македонией / УАФ

Хозяева поля будут играть в домашнем варианте формы красного цвета. Вратарь "красных львов" будет одет в форму желтого цвета.

Форма Северной Македонии на матч с Украиной / УАФ

Напомним, что матч в Скопье станет уже шестым поединком между сборными Украины и Северной Македонии за всю историю противостояния. Преимущество в этих встречах на стороне нашей команды. "Сине-желтые" в четырех матчах одержали победы с разницей 6:1, а еще одна встреча завершилась нулевой ничьей.

Важно! Матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония начнется 16 июня в 21.45 по киевскому времени. 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.