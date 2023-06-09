Фанату Путина досталось за поддержку войны: в сеть слили новые интимные видео скандального Дзюбы

Бывший капитан сборной России Артем Дзюба снова попал в сексуальный скандал. Хакеры взломали телефон его любовницы и его откровенные видео попали в открытый доступ.

Российский форвард Артем Дзюба очень любит своего фюрера Владимира Путина, за которого готов идти до конца. Своими признаниями скандалист привлек внимание хакеров, получивших доступ к его новым откровенным видео, пишет 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Россиянин, не любящий традиционные ценности

Новые "подвиги" Дзюбы обнародовала российская блогерша Милана Петрова (настоящее имя Андрей Петров – прим. 24 Канал). Интимные видео ей слили украинские хакеры, взломавшие телефон любовницы россиянина.

Мне написали с украинского номера и сообщили, что украинцы очень расстроились, когда узнали, что Дзюба поддержал войну. По-видимому, они сломали телефон его украинской любовницы. Украинцы слили мне полный архив десятка видео, которые Дзюба посылал своей украинской любовнице. Наверное, ее сломали. Начинаю публиковать, это самое лайтовое. Больше ни у кого этих видео нет. Артем Дзюба, оказывается, не очень любит традиционные ценности. Показывает задницу свою на всех видосах, мечтает сесть на что-то, видимо,

– написала в своем телеграмм-канале Петрова.

Любитель Путина, маскировавшийся под "хорошего русского"