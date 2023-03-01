Российский спорт нельзя отделять от политического руководства страны-агрессорки. Очередным подтверждением этому стало откровенное признание бывшего капитана сборной России Артема Дзюбы.

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Еще один любитель Путина

"Хороший русский", который вроде бы не поддержал войну против Украины, признался в искренней любви к кровавому маньяку Путину.

Я верю в свою страну. Я – патриот своей страны. Я люблю свою страну. В дальнейшем глобальная история все рассудит, а сейчас я полностью за своего президента, Путина. Прямо полностью, я это даже не скрываю. Я за свою страну и верю, что все будет хорошо. Хоть убейте. Я за свою страну и до конца буду за нее. История потом рассудит, кто прав, а кто не прав, но я верю и до конца буду верить в то, что мы за правое дело,

– рассказал Дзюба.

Кроме того, Дзюба поделился своими примитивными представлениями о западной цивилизации, наговорив кучу пропагандистских штампов.

"Я очень счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, есть папа и мама. Нет всего того, что есть там: делайте аборты, гендерные принадлежности.

Столько мифических созданий появляется: какие-то небинарные личности, еще что-то. Я очень горжусь, что мы этого не позволяем. У нас это есть и, надеюсь, всегда будет, что в нашей стране мужчина с женщиной, родители – папа и мама. Эти ценности, любовь к детям – самое важное. Не хочу углубляться, но то, что массово происходит в мире, мне не нравится", – сказал Дзюба.

Напомним, что ранее Дзюба отказался играть за сборную России из-за "ситуации" в Украине. Тогда футболист сослался на семейные обстоятельства, поскольку имеет много родственников в Украине.

Однако наибольшую славу Дзюба приобрел благодаря интимным видео, попавших в сеть. Теперь понятно, для кого одиозный форвард записывал откровенные ролики.