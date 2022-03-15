Решил пропиариться

В декабре форвард Зенита отказывался играть за сборную из-за плохой формы, а теперь новая причина – его вдруг сильно взволновала ситуация в Украине.

К слову Пока ты, Дзюба, с*ка, молчишь, убивают мирных людей Украины, – Миколенко к футболистам России

"В воскресенье мы пообщались с Артемом, он заверил, что очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией в Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызвать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за Зенит", – сказал Карпин.

В последний раз 33-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России летом 2021 года на чемпионате Европы. Тогда тренером национальной команды был Станислав Черчесов.

После назначения Карпина Дзюба лишь раз попал в расширенный список сборной России, однако отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.

Отметим, что российские футболисты никак не отреагировали на убийственную войну России против Украины.