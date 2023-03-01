Недавно Артем Дзюба признался в своей любви к президенту России Владимиру Путину и о том, что повестью поддерживает власть РФ. Украинский футболист Александр Алиев решил эмоционально отреагировать на слова россиянина.

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Александр Алиев вообще не фильтровал свои слова по адресу Артема Дзюбы. Украинский футболист дал конкретное определение любителю Путина. Также бывший игрок "сине-желтых" выдвинул россиянину интересное предложение, от которого тот, скорее всего, откажется.

Сейчас прочитал статью о Дзюбадроче, который дрочит на своего "путлера". Он так и сказал. Знаешь, Дзюбадроч, я тебе хочу пожелать одного: "Чтобы от всех тех ракет, которые будут лететь на Москву, ты со своим путлером даже не успел спрятаться. Чтобы вы почувствовали, что такое война". А если ты говоришь "убейте меня", то давай сюда в Украину. Скажи: "Хочу воевать в пода***стической армии России". И приезжай сюда, здесь недолго ты задержишься. И убьют тебя. Еще хочу передать болельщикам Локомотива, которые подписаны на меня и смотрят. Чтобы вы знали, какой пи***ас играет в вашем клубе. Он этого не заслуживает. Удачи, Дюбодроч,

– высказался Алиев у себя в инстаграмме.

Карьера Александра Алиева