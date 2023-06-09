Російський форвард Артем Дзюба дуже любить свого фюрера Владіміра Путіна, за якого готовий йти до кінця. Своїми зізнаннями скандаліст привернув увагу хакерів, які отримали доступ до його нових відвертих відео, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Росіянин, який не любить традиційні цінності
Нові "подвиги" Дзюби оприлюднила російська блогерка Мілана Петрова (справжнє ім'я Андрій Петров – прим. 24 Канал). Інтимні відео їй злили українські хакери, які зламали телефон коханки росіянина.
Мені написали з українського номера та повідомили, що українці дуже засмутилися, коли дізналися, що Дзюба підтримав війну. Очевидно, вони зламали телефон його української коханки. Українці злили мені повний архів десятка відео, які Дзюба надсилав своїй українській коханці. Мабуть, її зламали. Починаю публікувати, це найбільш лайтове. Більше ні в кого цих відео немає. Артем Дзюба, виявляється, не дуже любить традиційні цінності. Показує дупу свою на всіх видосах, мріє сісти на щось, певне,
– написала у своєму телеграм-каналі Петрова.
Любитель Путіна, який маскувався під "хорошого руського"
- Нагадаємо, що Артем Дзюба прославився на весь світ не забитими голами, а завдяки інтимному відео, в якому займався самозадоволенням. Через відвертий ролик Дзюбу не викликали в збірну Росії та позбавили капітанської пов'язки в Зеніті.
- На початку повномасштабної агресії Дзюба корчив з себе "хорошого руського" та навіть відмовився виступати за збірну через "ситуацію в Україні".
- Проте відверто засудити війну колишньому одноклубнику Ярослава Ракіцького не вистачило мужності.
- Через деякий час Дзюба показав своє справжнє обличчя, підтримавши міжнародного злочинця Владіміра Путіна.