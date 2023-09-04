Интересы страны – не главное: почему сестры Музычук отказались играть за сборную Украины на ЧМ

4 сентября 2023, 10:49
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Источник:

Федерация шахмат Украины

С 5 по 11 сентября состоится командный чемпионат мира по шахматам в польском городе Быдгощ. В нем примут участие 12 команд, среди которых есть и сборная Украины.

Однако наша национальная команда выступит не в самом сильном составе. В списке женской сборной не оказалось титулованных Анны и Марии Музычук.

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Причина кроется в деньгах

12 команд, которые примут участие в чемпионате, разделили на две группы. Сборная Украины будет играть в группе А вместе с Индией, Грузией, Францией, Казахстаном и Египтом. По четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Украина выступит в таком составе:

  1. Анна Ушенина
  2. Наталья Букса
  3. Инна Гапоненко
  4. Наталья Жукова
  5. Анастасия Рахмангулова
  6. Елизавета Гребенщикова
Капитан команды – Михаил Бродский.

Украинская гроссмейстерка Наталья Жукова в комментариях в фейсбуке на официальной странице Федерации шахмат Украины назвала причину отсутствия Марии и Анны Музычук в составе команды.

Недостаточно денег предложила наша федерация. Международная шахматная федерация больше платит за "выставочные матчи,
– написала шахматистка.


Ответ Натальи Жуковой / скриншот из фейсбука ФШУ

Это уже далеко не первая странная позиция спортсменок во время полномасшабного вторжения. Раньше они отказались подписывать открытое письмо президенту Федерации шахмат Украины с просьбой усилить санкции против России и Беларуси.

Также Анна Музычук снялась в промо чемпионата мира ФИДЕ, которую возглавляет российский политик Дворкович

Кто такие сестры Музычук

Самые сильные украинские гроссмейстерки. Анна является трехкратной чемпионкой мира по шахматам, а ее младшая сестра Мария – двукратная чемпионка Украины и победительница командного чемпионата мира. Мария занимает 8 место в рейтинга ФИДЕ, Анна – десятое.
Автор: Денис Іваненко