Интересы страны – не главное: почему сестры Музычук отказались играть за сборную Украины на ЧМ
Источник:Федерация шахмат Украины
С 5 по 11 сентября состоится командный чемпионат мира по шахматам в польском городе Быдгощ. В нем примут участие 12 команд, среди которых есть и сборная Украины.
Однако наша национальная команда выступит не в самом сильном составе. В списке женской сборной не оказалось титулованных Анны и Марии Музычук.
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Причина кроется в деньгах
12 команд, которые примут участие в чемпионате, разделили на две группы. Сборная Украины будет играть в группе А вместе с Индией, Грузией, Францией, Казахстаном и Египтом. По четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.
Украина выступит в таком составе:
- Анна Ушенина
- Наталья Букса
- Инна Гапоненко
- Наталья Жукова
- Анастасия Рахмангулова
- Елизавета Гребенщикова
Украинская гроссмейстерка Наталья Жукова в комментариях в фейсбуке на официальной странице Федерации шахмат Украины назвала причину отсутствия Марии и Анны Музычук в составе команды.
Недостаточно денег предложила наша федерация. Международная шахматная федерация больше платит за "выставочные матчи,
– написала шахматистка.
Ответ Натальи Жуковой / скриншот из фейсбука ФШУ
Это уже далеко не первая странная позиция спортсменок во время полномасшабного вторжения. Раньше они отказались подписывать открытое письмо президенту Федерации шахмат Украины с просьбой усилить санкции против России и Беларуси.
Также Анна Музычук снялась в промо чемпионата мира ФИДЕ, которую возглавляет российский политик Дворкович