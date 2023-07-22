Вместе с украинкой участие в ролике принял главный исполнительный директор Эмиль Сутовский. Анна Музычук улыбается на фото как будто ничего не было. Похоже, украинка не учла, что Международную организацию шахматистов (ФИДЕ) с 2018-го возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.

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