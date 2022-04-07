Очень странная позиция шахматисток из Львова
Львовская областная шахматная газета написала открытое письмо президенту федерации шахмат Украины Виктору Капустину. В письме идет речь о немедленном рассмотрении вопроса по исключению федераций враждебных стран от ФИДЕ, а то есть союзов Беларуси и России.
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В таком обращении есть еще три пункта, относящиеся к странам-врагам.
Какие еще пункты прописаны в письме
- Полный запрет на участие всех российских и белорусских шахматистов во всех турнирах, проводимых при поддержке и организации ФИДЕ.
- Запрет всем российским и белорусским тренерам, арбитрам, официальным лицам участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой ФИДЕ, и немедленно уволить граждан этих стран с любых должностей в Совете и комиссиях ФИДЕ.
- Немедленная и безоговорочная отставка Аркадия Дворковича с должности президента ФИДЕ, как пособника и давнего приспешника кровавого диктатора Путина.
Такое письмо было сформировано после того, как все на планете узнали о жутких зверствах, которые сделали оккупанты под Киевом – Гостомеле, Ирпене, Буче и других городках.
Все бы ничего, но это письмо не подписали одни из самых титулованных гроссмейстерок Украины и мира – Анна и Мария Музычук. Сестры не поддерживают ужесточение санкций против России и Беларуси в шахматном мире.
В связи с этим с 4 апреля 2022 ЛОШФ прекратил сотрудничество с известными украинскими шахматистками, которые родом из Львова, и начал процедуру их исключения из Президиума и членства в федерации.
Почему украинки на стороне шахматистов враждебных стран
Заместитель президента ЛОШФ Назар Фирман прокомментировал странную ситуацию в комментарии для издания "НВ".
По его словам, украинки не поддержали письмо из-за того, что считают, что не все россияне плохие.
Гроссмейстерки Анна и Мария Музычук свои подписи под письмом не поставили, они считают, что "не все так однозначно" и что "не все россияне плохи",
– рассказал заместитель президента ЛОШФ.
Фирман добавил, что это уже далеко не первый случай, когда сестры Музычук демонстрируют шаткую позицию по поводу войны в Украине, которую начала Россия. Украинкам нравится работа россиянина Дворковича в кресле президента ФИДЕ.
Для нас такая позиция львовянок странная, мы решили прекратить сотрудничество с ними. Организация начала процедуру их исключения из президиума и членства в федерации,
– добавил Фирман.
Мария Музычук: главное
- Многократная чемпионка Украины в 2015 году стала чемпионкой мира. В этом же году была признана лучшей шахматисткой мира.
- В составе женской сборной Украины получила много достижений: чемпионка мира (2013), чемпионка Европы (2013), серебряный призер шахматной Олимпиады (2018), а трижды становилась третьей – 2012, 2014 и 2016 годах.
Анна Музычук: коротко о достижениях
- Дважды побеждала на чемпионате мира по молниеносным шахматам (2014, 2016). В 2016 году стала чемпионкой мира по скорым шахматам. Вицечемпионка мира среди женщин 2017 года по классическим шахматам.
- Два раза поднималась на высшую строчку пьедестала на чемпионате Украины.
- Чемпионка мира среди шахматисток в возрасте до 20 лет (2010) и до 16 лет (2006).