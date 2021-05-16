Несправедливость в Серии А

15 мая Аталанта в голевой перестрелке победа Дженоа (4:3). Руслан Малиновский записал в свой актив "гол+пас".

Стоит увидеть Малиновский за 30 минут забил гол и отдал ассист в матче за Аталанту: видео

Клуб украинца третий раз подряд вышел в Лигу чемпионов. В этом сезоне лидер сборной Украины сыграл за бергамовцев 41 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 12 ассистов. Однако официальный сайт Серии А подает лишь 11 результативных передач в активе Малиновского. Они не засчитали ассист полузащитника в матче против Беневенто, который состоялся еще 9 января. Хотя специализированный портал Transfermarkt подает все 12 передач.

В той встрече клуб из Бергамо праздновал победу на выезде (1:4). Руслан присоединился к последнему голу команды. Футболист отдал передачу на Луиса Муриеля, который поставил точку в поединке. Никаких вопросов к этому ассисту не должно быть, все в пределах правил.

В сезоне 2020/2021 Аталанте осталось сыграть два матча, один из которых – финал Кубка Италии. В решающем поединке бергамовцы сойдутся против Ювентуса (19 мая). В последнем туре Серии А клуб Малиновского сыграет против Милана (23 мая).

Контракт Руслана с итальянской командой рассчитан до конца июня 2023 года. Его стоимость оценивается в 21 миллион евро.

Видеообзор матча Беневенто – Аталанта (момент незасчитанного ассиста с 3:26)