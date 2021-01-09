Украинский полузащитник Руслан Малиновский вновь начал матч за Аталанту в запасе. Но он помог команде разгромить соперника, выйдя на замену.

Аталанта проводила матч чемпионата Италии против Беневенто на выезде. В итоге финальный свисток зафиксировал счет 1: 4.

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Малиновский в этом матче вышел на поле на 63-й минуте, заменив Пессину. К тому времени на табло была ничья 1:1.

После этого Аталанта забила еще дважды. А на 86-й минуте украинец отдал результативный пас на Муриэля, который и забил четвертый гол, установив окончательный результат матча.

Отметим, что вместе с матчем против Беневенто, Малиновский последние четыре раза начинал игру в запасе. И выходил на поле только на замену. Последний раз в стартовом составе "бергамасков" украинец был еще 20 декабря в игре против Ромы.

Видеообзор матча Беневенто – Аталанта