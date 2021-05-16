Несправедливість у Серії А

15 травня Аталанта у гольовій перестрілці перемога Дженоа (4:3). Руслан Маліновський записав у свій актив "гол+пас".

Варто побачити Маліновський за 30 хвилин забив гол та віддав асист у матчі за Аталанту: відео

Клуб українця втретє поспіль вийшов у Лігу чемпіонів. У цьому сезоні лідер збірної України зіграв за бергамівців 41 матч в усіх турнірах, у яких забив 9 голів та віддав 12 асистів. Однак офіційний сайт Серії А подає лише 11 результативних передач в активі Маліновського. Вони не зарахували асист півзахисника у матчі проти Беневенто, який відбувся ще 9 січня. Хоча спеціалізований портал Transfermarkt подає усі 12 передач.

У тій зустрічі клуб з Бергамо святкував перемогу на виїзді (1:4). Руслан долучився до останнього голу команди. Футболіст віддав передачу на Луїса Муріеля, який поставив крапку у поєдинку. Жодних питань до цього асисту не повинно бути, все у межах правил.

У сезоні-2020/2021 Аталанті залишилось зіграти два матчі, один із яких – фінал Кубка Італії. У вирішальному поєдинку бергамівці зійдуться проти Ювентуса (19 травня). В останньому турі Серії А клуб Маліновського зіграє проти Мілана (23 травня).

Контракт Руслана з італійською командою розрахований до кінця червня 2023 року. Його вартість оцінюють у 21 мільйон євро.

Відеоогляд матчу Беневенто – Аталанта (момент незарахованого асисту з 3:26)