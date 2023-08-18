Проблемы Наполи, шансы Интера и надежда для Ювентуса: чего ждать от Серии А в сезоне 2023-2024

Чемпионат Италии готов начать новую непредсказуемую кампанию. На золото должны претендовать от четырех до семи команд. Рассказываем о перспективах фаворитов в новом сезоне.

В субботу, 19 августа, стартует новый сезон в чемпионате Италии. Это будет уже 122-й розыгрыш Серии А в истории и он обещает нам подарить немало интриги на всех участках, пишет 24 канал.

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В целом же сезон в Италии становится все более непредсказуемым. В 2020-м завершилась гегемония Ювентуса и после этого чемпионами становились три разных команды. После успехов Интера (2021) и Милана (2022) настал черед Наполи.

Тренерский вопрос Наполи

"Партенопеи" того сезона стали лучшей командой Италии впервые за 33 года, то есть еще со времен легендарного Марадоны. Правда, в этом сезоне Наполи может столкнуться с некоторыми проблемами.

Состав команды существенно не изменился, но неаполитанцы потеряли ключевой защитник Кима. Кореец перебрался в Баварию за 50 миллионов евро. Впрочем, главной потерей для Наполи стал уход Лучано Спаллетти.

Чемпионский коуч решил отдохнуть от футбола, а на его место пришла довольно спорная персона Руди Гарсия, который уже много лет не преуспевал. Наполи должно быть среди соискателей Скудетто, но вряд ли станет главным фаворитом.

Шансы Интера и Милана

Им видят миланский Интер. "Неррадзури" в прошлом сезоне дошли до финала Лиги чемпионов, а летом теряли в основном второстепенных игроков (Шкриньяр, Госэнс, Лукаку). Из важных исполнителей миланцы продали Андре Онана в МЮ, но нашли ему замену в Баварии (Ян Зоммер).

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Кадровый потенциал команды и так высок в Серии А, а стабильность в коллективе может привести "неррадзури" к чемпионству. Также намерен бросить вызов и Милан, серьезно усиливший центр поля и нападение:

полузащитник Тиджани Рейндерс (АЗ)

(АЗ) полузащитник Юнус Мусса (Валенсия)

(Валенсия) полузащитник Рубен Лофтус-Чик (Челси)

(Челси) вингер Кристиан Пулишич (Челси)

(Челси) нападающий Самуэль Чуквезе (Вильярреал)

(Вильярреал) нападающий Ноа Окафор (Зальцбург)

Есть и существенная потеря, Ньюкасл выкупил аж за 70 миллионов столба центра поля Сандро Тонали. Его решили заменить количественно и это может помешать подопечным Пиоли в борьбе за чемпионство. Кроме того, основным форвардом является 36-летний Оливье Жира, которого может не хватить на сезон.

Надежды Ювентуса

Ювентус также питает надежды на возвращение чемпионской магии. В прошлом сезоне подопечные Аллегри должны попасть в Лигу чемпионов, но из-за финансовых махинации с клуба сняли 9 очков и он откатился на 7 место.

Туринцы даже согласились на дисквалификацию из Лиги конференций, чтобы не утруждать себя еврокубками. Минимальная цель туринцев – возвращение в топ-4, но и от чемпионства не откажется.

Кадровый потенциал команды ниже Интера и Наполи, но Аллегри выглядит наиболее опытным коучем среди прямых конкурентов. Да и у Массимилиано достаточно интересных персонажей для этого – кипер Щенсны, нападающий Влахович, вингер Костич, новичок Веа и другие.

Римские андердоги

Теневыми претендентами можно назвать Лацио и Рому. Первые в прошлом сезоне стали вицечемпионами, но это был скорее максимум для "орлов". Тем более, летом Маурицио Сарри потерял лидера полузащиты Милинковича-Савича. На смену ему пришел лидер Айнтрахта Камада.

Кроме этого, главному голеадору Иммобиле уже 33, и он с каждым сезоном становится все менее выносливым. Его подменить должен бывший партнер Цыганкова по Жирони Кастельянос.

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Что касается Ромы, то ее главным козырем является Жозе Моуриньо. Португалец умеет удивлять и выжимать результат посредственных игроков. Римляне же два сезона подряд играли в финалах еврокубков, но в чемпионате пока не состояло с попаданием в зону ЛЧ.

У римлян есть крепкий скелет в центре поля (Кристанте, Пеллегрини и новичок Ауар), интересный набор форвардов (Дибала, Белотти, Эль-Шаарави, Абрахам) и надежная защита. Именно последний фактор обычно является главным козырем в командах Моуриньо.

У кого шансов минимум

Мизерные шансы на золото можно отдать неплохо усилившейся летом Аталанте. Впрочем, минусов куда больше – застой в защите, уход форварда Хойлунда и устаревшие методы работы Гасперини. Попадание в топ-четверку уже станет большим достижением для "богини".

Если говорить о шансах на Лигу чемпионов, то сенсацию может совершить Фиорентина. В прошлом сезоне "фиалки" дошли до финала Лиги конференций, а летом поработали над углублением ростера. Поэтому в случае провала конкурентов подопечные Итальяно могут удивить.

Прогноз Favbet

Букмекеры считают Интер и Наполи главными претендентами на чемпионство. Чуть больше шансов дают "неррадзуре" - 3,00 против 3,50 на "партенопей". В Ювентус верят чуть меньше – 4,50, в то время как на Милан можно поставить за 7,50.

Римлян же считают аутсайдерами в этой борьбе. Шансы команды Моуриньо оценивают в 15.00, а Лацио – в 20.00. На Аталанту выставлен коэффициент 30,00. Что же касается попадания в топ-4 (т.е. выход в Лигу чемпионов), то котировки следующие:

Интер – 1,20

Наполи – 1,25

Ювентус – 1,45

Милан – 1,75

Рома – 2,30

Лацио – 2,50

Аталанта – 3,50

Фиорентина – 7,00

Болонья – 35,00

Торино – 35,00

Монца – 35,00

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Также можно поставить и на команды, которые по итогам сезона вылетят в Серию В. Этим летом в элиту поднялись Фрозиноне, Дженоа и Кальяри. Первые двое и видятся среди главных претендентов на вылет, а на роль третьего неудачника есть до пяти конкурентов: