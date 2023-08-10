Аж 8 голов влетело в ворота резервистов. Вместо этого владения первой команды остались "на замке". Финальный свисток товарищеского матча зафиксировал полный разгром 8:0.

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В Турине ему устроят ад

Однако интереснее всего было после поединка. Едва успел раздаться финальный свисток судьи, как несколько сотен фанатов Ювентуса прорвались на футбольное поле "Альянц Стедиум". Их поступок был не просто так, а с акцией протеста.

Болельщики туринского клуба обратились к руководству Ювентуса с просьбой не реализовывать трансфер бельгийского нападающего Челси Ромелу Лукаку.

Мы не хотим Лукаку,

– скандировали фанаты.

Фанаты Ювентуса выбежали на поле после матча: смотрите видео

Дежурившим на матче стюардам и правоохранителям удалось сохранить безопасность участников поединка, окружив вход в подтрибунное помещение, где и собралась основная часть болельщиков.

Ранее болельщики Ювентуса уже выступали с подобными протестами в сторону Лукака. Они выкладывали в соцсети фото баннера, на котором было написано "Лукаку, оставайся в Милане", заявив, что в Турине ему никогда не будут рады.

Фанаты туринского клуба хорошо помнят выступления нападающего за итальянский Интер. Лукаку играл за "нерадзурри" с 2019 по 2023 с перерывами на переход в Челси. В футболке миланского клуба Ромелу провел 132 матча (78 голов и 23 ассиста).

В сезоне 2022/2023 Лукаку выступал в аренде за Интер и забивал в ворота Ювентуса.

Отметим, что Челси и Ювентус могут провести звездный обмен нападающего. Лондонский клуб может отдать в Турин-Лукаку. В АПЛ может переехать нападающий "старой синьоры" Влахович.

Интересно, что у Лукака есть действующий контракт с "синими", который заканчивается только 30 июня 2026 года.