В прошлом году Бавария выиграла чемпионство в Боруссии Дортмунд. Впрочем, команда Тухеля вылетела из Лиги чемпионов в 1/4 финала, поэтому этим летом намерена усилить состав.
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Немецкий тренер серьезно взялся за перемены в обороне. Бавария продала Люку Эрнандесу в ПСЖ и отпустила Дэйли Блинда. Им взамен был подписан только Рафаэль Герейру свободным агентом.
Впрочем, мюнхенцы наконец-то объявили о первом громком трансфере этим летом. Новый футболист Баварии стал корейский игрок Ким Мин Дже.
Ким Мин Дже стал игроком Баварии / instagram.com/fcbayern
Центральный защитник перебрался из Наполи, его переход оценивается в 50 миллионов евро. 26-летний игрок поставил подпись под контрактом до 2028 года и выбрал футболку под номером 3.
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Чем известен Ким Мин Дже
- Защитник является питомцем корейского Кенджу, а также на Родине поиграл за Чонбук Хюндай Моторс
- После двух сезонов в Китае за Пекин Гуоань Ким перебрался в Фенербахче в 2021-м
- С турками Мин Дже стал вицечемпионом и забил один гол в 40 матчах
- Уже через год, в 2022-м, Наполи приобрел корейца за 18 миллионов евро.
- В Неаполе Ким удачно заменил Калиду Кулибали, став железным игроком основы.
- Кореец помог "партенопеям" оформить долгожданное чемпионство, а также дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов
- За Наполи Мин Дже забил два гола в 45 играх
- Трансфер в Баварию сделал Кима самым дорогим азиатским трансфером в истории
- Для самих мюнхенцев это третья самая дорогая покупка в истории – после Люки Эрнандеса (80 млн) и Маттейса Де Лигта (67 млн)
- За сборную Южной Кореи защитник дебютировал в 2017 году и уже забил три гола в 49 матчах