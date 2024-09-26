В мае 2023 года голкипер едва не погиб после неудачного падения с лошади. Тогда он провел 19 дней в коме, а покинул больницу лишь в августе, потеряв 20 килограммов веса.

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Новый этап в карьере

После этого Серхио Рико проходил длительное восстановление и в конце сезона-2023/2024 наконец получил разрешение от врачей вернуться к тренировкам в общей группе ПСЖ. Однако сыграть официальный матч ему так и не удалось, а 30 июня его контракт с парижанами подошел к концу.

31-летний голкипер все это время находился в статусе свободного агента. Шанс возобновить карьеру он получит в катарской Аль-Гарафе.

Вратарь уже прибыл в Доху, где должен пройти медобследование. Если не будет обнаружено никаких проблем, то стороны подпишут соглашение.



Серхио Рико подпишет контракт с Аль-Гарафой / Фото из соцсетей клуба

Справка. Последний раз Серхио Рико выходил на поле 21 декабря 2022 года в товарищеском матче, а в официальном – в мае того же года, когда играл за Мальорку в аренде.

Напомним, что в течение карьеры Серхио Рико выступал также за Севилью и Фулхэм. В своей коллекции он имеет десять трофеев.